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Стало известно имя нового главного тренера «Трактора»

Стало известно имя нового главного тренера «Трактора»
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Главным тренером «Трактора» назначен Бенуа Гру, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Контракт с североамериканским специалистом рассчитан сроком на два года.

56-летний канадский тренер долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». Гру является самым побеждающим тренером в истории клуба с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира-2015, возглавляя сборную Канады.

Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта». В прошлом сезоне наставник взял первую паузу в 23-летней карьере и посвятил год семье. Его сын Бенуа-Оливье на сегодняшний день является форвардом «Анахайма».

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