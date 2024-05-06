Стало известно имя нового главного тренера «Трактора»

Главным тренером «Трактора» назначен Бенуа Гру, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Контракт с североамериканским специалистом рассчитан сроком на два года.

56-летний канадский тренер долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». Гру является самым побеждающим тренером в истории клуба с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира-2015, возглавляя сборную Канады.

Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта». В прошлом сезоне наставник взял первую паузу в 23-летней карьере и посвятил год семье. Его сын Бенуа-Оливье на сегодняшний день является форвардом «Анахайма».