«Сибирь» подписала контракт с нападающим Валентином Пьяновым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано сроком на два года.

Прошлый сезон Валентин провёл за омский «Авангард», где набрал 29 (12+17) очков за 74 проведённых матча (12 из них – в плей-офф). Валентин уже выступал за «Сибирь» в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, сыграв 122 матча и набрав в них 65 (22+43) очков.

Всего в КХЛ на счету хоккеиста 511 игр, 83 заброшенные шайбы 127 результативных передач.

В прошлом сезоне «Сибирь» не смогла попасть в плей-офф, завершив регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» во втором раунде плей-офф уступил «Локомотиву» в семи матчах.