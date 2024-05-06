Терещенко — о новом главном тренере «Трактора»: нужно к этому нормально относиться

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко заявил, что удивлён решением руководства «Трактора» не продлевать контракт с Алексеем Заварухиным и назначить на должность главного тренера канадского специалиста Бенуа Гру.

«Я даже не знаю такого специалиста, сложно мне что-то говорить. Думаю, это была инициатива Алексея Волкова. Посмотрим, что он сделает с «Трактором».

Удивило, что не продлили контракт с Заварухиным, всё шло к этому. Но руководству виднее, они же знают ситуацию. Многие игроки не хотели оставаться, насколько я знаю. Сложно говорить, как складывалась ситуация. Нужно к этому нормально и правильно относиться», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.