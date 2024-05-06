В КХЛ раскрыли статистику тренерских запросов прошедшего сезона-2023/2024. Всего за сезон тренерские штабы команд взяли 127 запросов, 75 их которых оказались верными – это 59% в среднем по лиге.

Один клуб – «Ак Барс» – вообще обошёлся без тренерских запросов, чаще всего этим инструментом пользовались «Трактор» (12), «Локомотив» (11), «Сибирь» и «Адмирал» (оба – по 8).

Первое место по успешности тренерских запросов занимает «Куньлунь Ред Стар» – 86% правильных челленджей (6 из 7). Следом идут ЦСКА (80%, 4 из 5), «Барыс» и «Автомобилист» (75%, 3 из 4).

Самые «популярные» запросы тренеров в сезоне-2023/2024 – блокировка вратаря и положение вне игры перед взятием ворот: 66 и 53 случая соответственно.