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«Югра» объявила нового главного тренера

«Югра» объявила нового главного тренера
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Новым главным тренером хоккейнойго клуба «Югра» стал Сергей Решетников. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В прошедшем сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Решетников возглавлял тульский АКМ, с которым дошёл до финала Кубка Петрова, но проиграл там «Нефтянику» со счётом 0-4.

До этого специалист также работал в юниорской сборной России и «Тамбове», ранее в ВХЛ возглавлял «Рязань», «Химик» и новокузнецкий «Металлург».

Бывший главный тренер ханты-мансийского клуба Вадим Епанчинцев в предстоящем сезоне возглавит клуб Континентальной хоккейной лиги — «Сибирь».

Напомним, в плей-офф ВХЛ — 2024, «Югра» на стадии полуфинала проиграла бывшей команде Решетникова — АКМ со счётом 1-4.

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