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«Я такое раньше только в Канаде видел». Третьяк — об арене в Омске

«Я такое раньше только в Канаде видел». Третьяк — об арене в Омске
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о «Джи-Драйв-Арене» в Омске.

«У нас сегодня уже репетиция матча звёзд. Полная арена, прекрасная организация! Настоящий праздник в Омске сегодня. Для меня это настоящий праздник, потому что когда решалось, где проводить МЧМ-2023, в заявке был только один город — Новосибирск. Губернатор тогда сказал, что омичи тоже хотят. ФХР поддержала эту идею, Дмитрий Медведев поддержал, финансы выделил. Было очень важно построить такой стадион, и вот я сейчас сижу, и как ребёнок радуюсь. Потому что то, что я сегодня вижу, я раньше видел только в Канаде» — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сегодня, 6 мая, арена в Омске принимает матчи сборных «России 25», и Беларуси в рамках Большого тура.

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