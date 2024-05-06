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Губернатор Омской области: у нас лучшая хоккейная арена в России, а то и в мире

Губернатор Омской области: у нас лучшая хоккейная арена в России, а то и в мире
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко высказался о домашнем стадионе местного «Авангарда» — «Джи-Драйв-Арене».

«У нас одна из лучших команд в России, в нас точно самые лучшие болельщики, лучшая арена в России, а то и в мире. Отдельные слова благодарности Владиславу Третьяку за предложение провести в Омске матч сборной России. Это очень символично, никогда ранее на нашей земле сборная не играла. Омичи думали, что закончили сезон хоккейный, но он вот ещё продолжился» — передаёт слова Хоценко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сегодня, 6 мая, арена в Омске принимает матчи сборных «России 25», и Беларуси в рамках Большого тура.
Напомним, «Джи-Драйв-Арена» была построена в 2022 году. Вместимость стадиона — 12 011 мест.

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