«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Петрищевым

Хоккейный клуб «Нефтехиимк» и защитник Руслан Петрищев расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба в телеграм-канале клуба.

«Мы благодарим Руслана за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении.

26-летний Петрищев перешёл в нижнекамский клуб в сезоне-2021/2022 из «Салавата Юлаева». В прошедшем сезоне он провёл 10 встреч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-7».

Также играл в Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за «Ижсталь». В четырёх матчах очков не набрал.

Всего на счету Петрищева 132 матча в КХЛ и 5 (2+3) очков при показателе полезности «-18».