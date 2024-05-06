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«Хотя бы распечатать вратаря». Квартальнов – о втором подряд «сухом» поражении от России

«Хотя бы распечатать вратаря». Квартальнов – о втором подряд «сухом» поражении от России
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Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов высказался после поражения от «России 25» в Омске.

«Команда России была чуть побыстрее, позаряженне нас. Здесь нам надо быть получше. Хороший опыт для наших молодых мальчишек. Пока нам не удаётся хотя бы распечатать вратаря соперника. Хотя бы распечатать. Ну, будем стараться. Но сегодня мы получше играли, чем предыдущий матч» — передаёт слова Квартального корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в предыдущем матче между сборными в Астане, «Россия 25» разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0. Команда Дмитрия Квартального не может забросить шайбу в ворота Артемия Плешкова второй матч подряд. Российский голкипер провёл уже три сухих матча подряд.

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