Ротенберг: атмосфера на матче в Омске – до слёз. Такого на клубном уровне не может быть

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после крупной победы над сборной Беларуси (4:0) в Омске высказался об атмосфере на арене.

«Хотел бы в первую очередь отметить энергетику на арене, болельщиков. Честно – до слёз. Такого на клубном уровне не может быть, только сборная даёт такие эмоции. Ребята играли самоотверженно, для каждого гордость и мечта играть за сборную, все бьются на пределе, хотят проявить свои лучшие качества. Да, есть над чем работать, есть что улучшить. Но сегодня было важно победить в преддверии инаугурации президента Российской Федерации», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в предыдущем матче между сборными в Астане, «Россия 25» разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0.