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Ротенберг: атмосфера на матче в Омске – до слёз. Такого на клубном уровне не может быть

Ротенберг: атмосфера на матче в Омске – до слёз. Такого на клубном уровне не может быть
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Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после крупной победы над сборной Беларуси (4:0) в Омске высказался об атмосфере на арене.

«Хотел бы в первую очередь отметить энергетику на арене, болельщиков. Честно – до слёз. Такого на клубном уровне не может быть, только сборная даёт такие эмоции. Ребята играли самоотверженно, для каждого гордость и мечта играть за сборную, все бьются на пределе, хотят проявить свои лучшие качества. Да, есть над чем работать, есть что улучшить. Но сегодня было важно победить в преддверии инаугурации президента Российской Федерации», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в предыдущем матче между сборными в Астане, «Россия 25» разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0.

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