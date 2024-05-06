«Наша задача – превзойти достижения сборной СССР». Ротенберг – о трёх «сухарях» Плешкова

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после крупной победы над сборной Беларуси (4:0) прокомментировал игру голкипера Артемия Плешкова.

— Плешков – гений, уникум?

— Для каждого игрока мечтать играть за сборную. Артемий не стоит, а именно играет в воротах, делает всё возможное, чтобы вообще не пропустить. Хотя здесь важно отметить и игру в обороне нашей сборной. Ребята возвращаются назад, делают всё, чтобы вратарь видел все броски. Когда он их видит, ему невозможно забить.

— Рекорд по сухим матчам подряд в сборных принадлежит Владиславу Третьяку — четыре матча подряд. Плешкову осталась одна игра.

— Наша задача – превзойти достижения сборной СССР. И то, что мы уже близко – это о многом говорит. Это серьёзный вызов, и мы его принимаем. Всей командой будем работать, чтобы у нас была железобетонная оборона и яркая атака,— передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, на турнире в Астане, «Россия 25» обыграла сборную Казахстана — 1:0 и разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0. Таким образом, российский голкипер Плешков провёл за команду уже три сухих матча подряд.