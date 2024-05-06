Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: «друзья», которые нас не пускают на ЧМ и ОИ, смотрят наши матчи. Поверьте мне!

Ротенберг: «друзья», которые нас не пускают на ЧМ и ОИ, смотрят наши матчи. Поверьте мне!
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после крупной победы над сборной Беларуси (4:0) высказался о высоком уровне игры команды.

«Грицюк мог и пять забить сегодня. Думаю, всем понравилась игра Арсения, игра нашей сборной. Нам нужны герои, мы их находим, ребята выходят на новый уровень. Они бьются за страну, это поднимает рейтинги, приходят новые спонсоры, детишки идут в хоккей. Будем нашей работой доказывать и показывать, ведь мы играем не только для наших болельщиков, но и для всего мира. Поверьте мне, наши «друзья», которые нас не пускают на чемпионаты мира и Олимпиаду, смотрят наши матчи. И мы должны делом доказать, что мы достойны играть на этих турнирах», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Наша задача – превзойти достижения сборной СССР». Ротенберг – о трёх «сухарях» Плешкова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android