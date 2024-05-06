Ротенберг: «друзья», которые нас не пускают на ЧМ и ОИ, смотрят наши матчи. Поверьте мне!

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после крупной победы над сборной Беларуси (4:0) высказался о высоком уровне игры команды.

«Грицюк мог и пять забить сегодня. Думаю, всем понравилась игра Арсения, игра нашей сборной. Нам нужны герои, мы их находим, ребята выходят на новый уровень. Они бьются за страну, это поднимает рейтинги, приходят новые спонсоры, детишки идут в хоккей. Будем нашей работой доказывать и показывать, ведь мы играем не только для наших болельщиков, но и для всего мира. Поверьте мне, наши «друзья», которые нас не пускают на чемпионаты мира и Олимпиаду, смотрят наши матчи. И мы должны делом доказать, что мы достойны играть на этих турнирах», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.