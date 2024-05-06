«Понимал, что придут знакомые и те, кто когда-то осуждал». Грицюк – о матче России в Омске

Нападающий сборной «России 25» Арсений Грицюк после крупной победы над сборной Беларуси (4:0) высказался об игре на родной арене в Омске.

Приятно, конечно, на родной арене в родном городе отличиться, тем более дважды. Большое спасибо болельщикам, поддерживали весь матч нас.

— Как вам атмосфера на матче?

— Мне очень приятно возвращаться домой всегда. Я был на седьмом матче «Авангарда» в серии с «Локомотивом», и приятно, что много болельщиков меня узнало – даже в Питере не было такого ажиотажа, когда приходил на трибуну. Знаю, что омские болельщики всегда с уважением относятся. Приятно было вернуться, немного мандражировал, когда в автобусе ехали на матч. Понимал, что придёт много знакомых людей, и тех, кто когда-то осуждал. Хотелось сыграть хорошо, на своём уровне. Самая приятная атмосфера именно в Омске, да.

— Ротенберг сказал, что вам под силу было забить пять сегодня.

— Если он так сказал, значит так и было. Ну три-четыре точно мог, хотелось хет-трик хотя бы сделать. Не получилось, но хотя бы дубль. Уже здорово.

— Многие болельщики сомневаются, что Большой тур сборной России нужен. Парируете?

— Это как раз больше для болельщиков в городах. Людям в удовольствие на майских праздниках прийти на хоккей. Это популяризация хоккея, каждый город ждёт, что к ним приедет сборная, — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.