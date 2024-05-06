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Толчинский: хотелось забить. Я даже удалился, чтобы мою фамилию на арене произнесли

Толчинский: хотелось забить. Я даже удалился, чтобы мою фамилию на арене произнесли
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Нападающий сборной «России 25» Сергей Толчинский прокомментировал крупную победу над сборной Беларуси (4:0) в Омске.

«Я просто катался и кайфовал от атмосферы, болельщиков, энергетики. Хотелось, конечно, забить, отличиться, поэтому я даже специально удалился, чтобы мою фамилию на арене произнесли. Эмоции очень крутые, крутой матч был. Но неудивительно, что именно в Омске так, это хоккейный город. Перед игрой был в предвкушении, даже немного нервничал, всплывали чемпионские флэшбеки, да и вообще три года в «Авангарде» отыграл», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Толчинский выступал в составе «Авангарда» с 2020 по 2023 годы. В сезоне — 2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина в составе омской команды.

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