Толчинский: хотелось забить. Я даже удалился, чтобы мою фамилию на арене произнесли

Нападающий сборной «России 25» Сергей Толчинский прокомментировал крупную победу над сборной Беларуси (4:0) в Омске.

«Я просто катался и кайфовал от атмосферы, болельщиков, энергетики. Хотелось, конечно, забить, отличиться, поэтому я даже специально удалился, чтобы мою фамилию на арене произнесли. Эмоции очень крутые, крутой матч был. Но неудивительно, что именно в Омске так, это хоккейный город. Перед игрой был в предвкушении, даже немного нервничал, всплывали чемпионские флэшбеки, да и вообще три года в «Авангарде» отыграл», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Толчинский выступал в составе «Авангарда» с 2020 по 2023 годы. В сезоне — 2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина в составе омской команды.