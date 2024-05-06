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Вратарь России-25, сыгравший три сухих матча подряд, ответил на вопрос о мировом рекорде

Вратарь сборной «России 25» Артемий Плешков после крупной победы над сборной Беларуси (4:0) в Омске прокомментировал свою сухую серию из трёх матчей.

— Три «сухаря» подряд за сборную России. Ожидали от себя такого?

— Нет, я стараюсь не думать об этом. Здорово, что так получается.

— Мировой рекорд за сборную – четыре «сухаря» подряд. Важно ли для вас войти в историю?

— Если думать не буду об этом, то будет проще. Стараюсь не зацикливаться на таких вещах.

— Было удивительно, что вы сыграли уже три подряд матча?

— Старался не думать об этом. Сначала сказали на сборах, что начинаю в Астане, и потом ещё две игры дали потом.

— Отличались матчи в Астане и Омске?

— Да, здесь много народа, классная поддержка. Здесь было интереснее, живее обстановка.

— Рассматриваете эти матчи за сборную в рамках конкуренции за место в воротах СКА.

— Да, это хорошая возможность проявить себя, — передаёт слова Плешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.