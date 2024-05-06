Вратарь «Сан-Хосе» Романов: в «Автомобилисте» Питерс отправлял видео моих тренировок в НХЛ

Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов рассказал как попал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

— Знаете ли, по чьей рекомендации «Сан-Хосе» подписал с вами контракт?

— Со мной три года назад связывались из системы «Калгари». Тогда главным тренером «Автомобилиста» был Билл Питерс, он порекомендовал меня своей бывшей команде, отправлял мои видео с тренировок, которые сам снимал на телефон. Я разговаривал с тренерами вратарей «Флэймс»: они хотели, чтобы я приехал, но у них была перестройка в тот год, поэтому не сложилось.

Я должен был подписывать с «Автомобилистом» будущий контракт, я не мог рисковать своей карьерой и ждать предложения от «Калгари», не подписывая дома. Не хватало деталей, ясности, гарантий. В дальнейшем тренер из «Калгари» перешёл в «Сан-Хосе», его зовут Томас Спир. Он порекомендовал меня Евгению Викторовичу Набокову, и со мной связались уже ближе к окончанию сезона. В «Шаркс» сказали, что следили за мной, смотрели мои игры и проявляют ко мне интерес, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.