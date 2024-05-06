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Марнер высказался о своём будущем в «Торонто»

Марнер высказался о своём будущем в «Торонто»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер ответил на вопрос о продолжении карьеры в клубе.

«Очевидно, я очень люблю это место, город — я здесь вырос. Я начну думать о контракте в ближайшее время и думаю, мы что-нибудь придумаем.

Для меня это очень много значит [носить форму «Мэйпл Лифс»]. Честно говоря, на нас здесь смотрят как на богов. Это то, что вы действительно цените, любовь, которую вы получаете от фанатов, это внимание не похоже ни на что другое. Пару лет назад вы видели, как (фанаты «Торонто Рэпторс» из НБА — прим. «Чемпионата») по-прежнему любят многих игроков, с которыми им пришлось расстаться, — это именно та любовь, которую вы хотите» — приводит слова Марнера Daily Faceoff.

Напомним, «Торонто» завершили сезон после того, как проиграли в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2ОТ. Счёт в серии — 3-4. Марнер принял участие во всех играх и набрал 3 (1+2) очка.

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