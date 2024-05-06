Вратарь «Шаркс» Романов: в Калифорнии высокие налоги, непросто отложить на отпуск

Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов рассказал о жизни в США.

— Где живёте сейчас?

— В Сан-Хосе. Первые месяцы снимали у Николая Кныжова, он был на сборах в Аризоне, а потом сняли квартиру, где мы до сих пор живём. Она находится в центре города, в пяти минутах езды арены.

— Многие наши игроки говорят, что на зарплату АХЛ в Калифорнии прожить сложно. Были с этим проблемы?

— Да, тут высокие налоги, очень высокая стоимость аренды жилья. Из-за этого непросто отложить желаемую сумму на лето, на отпуск, приходится в чём-то ужиматься и экономить. Аренда квартиры в среднем стоит $ 3 тыс. — однокомнатная, одна спальня, один туалет, без мебели, плюс сверху коммунальные платежи и парковка, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.