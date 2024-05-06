Русский голкипер «Сан-Хосе» о русской диаспоре в клубе: ходим друг к другу на ужины

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Георгий Романов рассказал об общении с российскими одноклубниками.

— У вас в «Барракуде» была полноценная российская пятёрка. Как проводили время вместе, создали «банду»?

— Да, мы в основном проводили время вместе, ходили на ужины, друг к другу в гости ходили, ездили в Сан-Франциско. Мы делаем всё вместе. Общаемся и с американцами — во время Супербоула собирались у одного из игроков дома

— В раздевалке вам разрешали по-русски говорить?

— Да, спокойно говорим по-русски. У нас много иностранцев, финны говорят на своём языке, как и шведы, к этому относятся лояльно, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, помимо Романова в составе «Сан-Хосе» в прошедшем сезоне играли — Александр Барабанов, Никита Охотюк, Шакир Мухамадуллин, Клим Костин, Данил Гущин и Николай Кныжов.