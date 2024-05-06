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Рекордсмен по количеству ЧМ Амбюль примет участие в 19-м турнире в карьере

Рекордсмен по количеству ЧМ Амбюль примет участие в 19-м турнире в карьере
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Швейцарский нападающий Андрес Амбюль приедет на чемпионат мира в Чехии в составе сборной страны. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

Таким образом, 40-летний форвард примет участие уже в 19-м мировом первенстве в карьере. Он является рекордсменом по количеству данных турниров среди всех хоккеистов.

Начиная с 2004 года воспитанник хоккейного клуба «Давос» пропустил всего один чемпионат мира — в 2018-м году. Примечательно, что за прошедшие 18 первенств он ни разу не становился чемпионом мира. Наилучший результат, которого он добился в составе национальной команды Швейцарии — серебро на ЧМ — 2013.

В 2022 году Амбюль провёл свою 120-ю встречу на чемпионатах мира, что позволило ему превзойти достижение немецкого защитника Удо Кисслинга (119 матчей), которое держалось более 30 лет — с 1991 года.

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