Инсайдер НХЛ: Трэвис Грин станет новым главным тренером «Оттавы»

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Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер заявил, что вероятнее всего новым главным тренером «Оттавы Сенаторз» станет Трэвис Грин.

«Окончательные детали всё ещё прорабатываются. Судя по всему, Трэвис Грин станет следующим главным тренером «Оттава Сенаторз» — написал Дреггер в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Если это случится, специалист станет 14-м главным тренером в истории франшизы.

53-летний Грин сменил Линди Раффа на посту главного тренера «Дэвилз» 4-го марта, приведя команду к рекорду 8-12-1 в 21 игре, работая в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Он остаётся одним из кандидатов на смену Раффу в «Нью-Джерси» на постоянной основе.

Напомним, 1 мая появилась информация, что Грин прошёл собеседование собеседование на вакансию главного тренера «Оттавы».