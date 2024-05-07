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Русский вратарь о дебюте в НХЛ: при счёте 0:4 подумал, что этот день может настать сегодня

Русский вратарь о дебюте в НХЛ: при счёте 0:4 подумал, что этот день может настать сегодня
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Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов рассказал о дебюте в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

— Каково было дебютировать при счёте 1:8 на табло? Это раскрепощает или наоборот?
— Да, я чувствовал себя свободно, понимал, что нам вряд ли удастся выиграть эту игру. Когда после первого периода счёт был 0:4, понимал, что этот день может настать уже сегодня, я выйду играть. Я был спокоен, вышел получать удовольствие от игры, делал своё дело.

— Бросок от Макдэвида не долетал?
— Не обращал внимания, кто мне бросает, не задумывался об этом. Думал только о том, чтобы останавливать эту шайбу.

— Когда на игру с «Калгари» выходили, такие же эмоции были?
— Да, ни о чём старался не думать, только играть и доказывать, демонстрировать свою игру образца конца сезона, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Георгием Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Дебют при 1:8? Я был спокоен». Интервью с уникальным русским вратарём НХЛ
Эксклюзив
«Дебют при 1:8? Я был спокоен». Интервью с уникальным русским вратарём НХЛ
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