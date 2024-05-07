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Голкипер «Шаркс» рассказал о роли Евгения Набокова в системе команды

Голкипер «Шаркс» рассказал о роли Евгения Набокова в системе команды
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Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов высказался о роли бывшего российского голкипера НХЛ Евгения Набокова в клубе.

— Какова сейчас роль Евгения Набокова в работе с вратарями системы?
— Он в данной ситуации занимает пост директора по вратарям «Сан-Хосе». Он выходит на тренировки как тренер вратарей в АХЛ, в «Барракуде», разбираем с ним полноценно игры, игровые моменты, работаем с ним до начала ледовых занятий. Евгений Викторович только не ездит с нами на выездные матчи.

— Николай Кныжов говорил, что он вообще папа для всех русских в команде.
— Да, такое присутствует. Он взрослый русский человек в системе, но у нас отношения с ним как игрока и тренера в основном. Он помогает нам в бытовом плане, подсказывает, советует, как быстрее адаптироваться, что лучше посещать в окрестностях города, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Георгием Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Дебют при 1:8? Я был спокоен». Интервью с уникальным русским вратарём НХЛ
Эксклюзив
«Дебют при 1:8? Я был спокоен». Интервью с уникальным русским вратарём НХЛ
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