Голкипер «Сан-Хосе» Романов — об игре в АХЛ: этот стиль мне импонирует

Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов прокомментировал игровой стиль АХЛ.

— Насколько тяжело вратарю играть в АХЛ — открытой лиге с креном в сторону атаки?

— Хоккей здесь отличается от того, в который я играл. Здесь больше ребята бросают, площадки меньше, хоккей быстрее, много силовой игры. Мне очень нравится здесь находиться и играть, этот стиль мне импонирует.

— Можно ли адекватно сравнить уровень ВХЛ с АХЛ или ECHL?

— Не могу сравнивать, хоккей отличается. В ECHL более свободный хоккей, у нас более тактический, больше игры по схемам, указаниям тренера. В Ист-Косте отрабатывают только схему игры в обороне, а в атаке ребята творят всё, что хотят, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.