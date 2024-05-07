Русский голкипер «Сан-Хосе»: в «Автомобилисте» предлагали остаться в роли третьего номера

Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов рассказал об уходе из «Автомобилиста».

— В основе «Автомобилиста» только на буллиты выходил?

— Да, ещё товарищеский матч играл — это было два года назад, когда была олимпийская пауза, выходил против «Салавата». На следующий год получилось сыграть на буллитах против «Барыса» — к сожалению, проиграли ту серию.

— Кто-нибудь говорил в системе «Автомобилиста»: зачем ты едешь, оставайся тут?

— Конечно, я разговаривал с руководством, с главным тренером команды. Мне говорили: у тебя хорошее будущее, мы хотим, чтобы ты остался, но третьим вратарём. Получилось, что я бы курсировал между двумя командами, «Автомобилистом» и «Горняком». Я сказал, что хочу попробовать свои силы в Америке, это была моя детская мечта, после чего поехал, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.