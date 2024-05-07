Вратарь «Шаркс» Романов: спасибо Набокову — весь сезон помогал, подсказывал

Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов поблагодарил Евгения Набокова за помощь в дебютном сезоне в НХЛ.

— Вы стали 13-м русским вратарём, который сыграл в этом сезоне НХЛ. За счёт чего такой прорыв случился?

— За счёт работы, веры в себя и терпения. Я понимал, что, если правильно и честно выполнять свою работу, этот шанс появится, и я старался его использовать. Подходил к работе и тренировкам правильно, спасибо Евгению Викторовичу за то, что весь сезон направлял, помогал, подсказывал.

— Можно ли сказать, что русские вратари становятся модой в Америке?

— Возможно. Есть тенденция, много наших голкиперов приезжает сюда, у нас сильная школа. Я думаю, как-то замечают и понимают, что русские вратари любят усердно работать, идут до конца, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.