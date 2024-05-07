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Пастрняк не смог переиграть Бобровского при выходе один на один

Пастрняк не смог переиграть Бобровского при выходе один на один
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Бостон Брюинз».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
07 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
0 : 0
Бостон Брюинз
Бостон

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 0:0. В первом периоде чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк не смог переиграть российского голкипера Сергея Бобровского при выходе один на один после ошибки канадского защитника Аакрона Эклблада.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube компании Sportsnet.

Напомним, в предыдущем раунде «Флорида» в серии обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Бостон» сломил сопротивление «Торонто Мэйпл Лифс».

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