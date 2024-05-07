Пастрняк не смог переиграть Бобровского при выходе один на один

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 0:0. В первом периоде чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк не смог переиграть российского голкипера Сергея Бобровского при выходе один на один после ошибки канадского защитника Аакрона Эклблада.

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Напомним, в предыдущем раунде «Флорида» в серии обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Бостон» сломил сопротивление «Торонто Мэйпл Лифс».

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