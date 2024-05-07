Мэттью Ткачук повторил достижение Зака Паризе и Джереми Рёника в плей-офф НХЛ

В первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Бостон Брюинз». После двух периодов гости впереди — 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев Мэттью Ткачук, который набирает очки во всех матчах в нынешнем плей-офф. 26-летний форвард продлил серию с результативными действиями со старта плей-офф до шести матчей, благодаря чему стал всего седьмым американцем с подобным достижением за последние 20 лет. Ткачук повторил достижение Остина Уотсона (2018), Зака Паризе (2014) и Джереми Рёника (2004) в плей-офф НХЛ.

Лучший результат по результативной серии с начала плей-офф на этом временном интервале среди американцев в 2023 году установил нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (восемь). Годом ранее защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс и выступавший в то время за «Питтсбург Пингвинз» нападающий Джек Гюнцель выдали семиматчевые серии.