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Мэттью Ткачук повторил достижение Зака Паризе и Джереми Рёника в плей-офф НХЛ

Мэттью Ткачук повторил достижение Зака Паризе и Джереми Рёника в плей-офф НХЛ
Мэттью Ткачук
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В первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Бостон Брюинз». После двух периодов гости впереди — 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев Мэттью Ткачук, который набирает очки во всех матчах в нынешнем плей-офф. 26-летний форвард продлил серию с результативными действиями со старта плей-офф до шести матчей, благодаря чему стал всего седьмым американцем с подобным достижением за последние 20 лет. Ткачук повторил достижение Остина Уотсона (2018), Зака Паризе (2014) и Джереми Рёника (2004) в плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
07 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Ткачук (Барков) – 31:45 (5x5)     1:1 Гики (Заха, Пастрняк) – 32:52 (5x5)     1:2 Лорей (Уозерспун, Заха) – 36:17 (5x5)     1:3 Карло (Койл, Фредерик) – 39:39 (5x5)    

Лучший результат по результативной серии с начала плей-офф на этом временном интервале среди американцев в 2023 году установил нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (восемь). Годом ранее защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс и выступавший в то время за «Питтсбург Пингвинз» нападающий Джек Гюнцель выдали семиматчевые серии.

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