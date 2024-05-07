24 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в первом матче серии с «Бостоном»

Сегодня, 7 мая, «Бостон Брюинз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брэндон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск.
За «Флориду» единственный гол забил Мэттью Трачук. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 24 сейва.
После первого матча счёт в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 9 мая в 2:30 по мск.
Также в 1/2 финала конференции сыграют: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» (1-0), «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» (0-0) и «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» (0-0).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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