23-летний защитник «Бостона» повторил достижение Кейла Макара в плей-офф НХЛ

Сегодня, 7 мая, «Бостон Брюинз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брэндон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск. 23-летний защитник «Бостона» Лорей забросил свою первую шайбу за карьеру в плей-офф НХЛ, которая сразу же оказалась победной для его команды.

Мэйсон стал всего четвёртым защитником-новичком в истории «мишек», кому удалось забить победный гол в матче плей-офф. В 1977 году подобным достижением отметился Майк Милбери, спустя 11 лет — Брюс Шоботом, а в 2019-м — Коннор Клифтон.

Последним же защитником-новичком с победным голом в матче плей-офф во всей НХЛ до настоящего момента являлся игрок обороны «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар (2020).