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Лорей стал четвёртым защитником-новичком «Бостона» с голом в плей-офф НХЛ за 10 лет

Лорей стал четвёртым защитником-новичком «Бостона» с голом в плей-офф НХЛ за 10 лет
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Сегодня, 7 мая, «Бостон Брюинз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брэндон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск. 23-летний защитник «Бостона» Лорей забросил свою первую шайбу за карьеру в плей-офф НХЛ, которая сразу же оказалась победной для его команды.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
07 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Ткачук (Барков) – 31:45 (5x5)     1:1 Гики (Заха, Пастрняк) – 32:52 (5x5)     1:2 Лорей (Уозерспун, Заха) – 36:17 (5x5)     1:3 Карло (Койл, Фредерик) – 39:39 (5x5)     1:4 Бразо (ван Римсдайк, Лорей) – 47:13 (5x5)     1:5 Дебраск (Маршан) – 56:38 (en)    

Мэйсон стал всего четвёртым защитником-новичком «Бостона» с голом в плей-офф НХЛ за последние 10 лет. В 2014 году дважды отличился Тори Крюг, в 2018-м — один гол забил Чарли Макэвой, а в двух следующих сезонах забивал Коннор Клифтон (1 в 2019-м и 2 в 2020-м). В обоих сезонах Коннор ещё считался новичком по правилам НХЛ.

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