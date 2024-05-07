Лорей стал четвёртым защитником-новичком «Бостона» с голом в плей-офф НХЛ за 10 лет

Сегодня, 7 мая, «Бостон Брюинз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брэндон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск. 23-летний защитник «Бостона» Лорей забросил свою первую шайбу за карьеру в плей-офф НХЛ, которая сразу же оказалась победной для его команды.
Мэйсон стал всего четвёртым защитником-новичком «Бостона» с голом в плей-офф НХЛ за последние 10 лет. В 2014 году дважды отличился Тори Крюг, в 2018-м — один гол забил Чарли Макэвой, а в двух следующих сезонах забивал Коннор Клифтон (1 в 2019-м и 2 в 2020-м). В обоих сезонах Коннор ещё считался новичком по правилам НХЛ.
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