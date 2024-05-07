Монтгомери — о 5:1: уверенность «Бостона» вышла на другой уровень

Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери после крупной победы в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:1) поделился ощущениями от психологической составляющей сегодня успеха его команды.

«Думаю, что наша уверенность вышла на другой уровень», — приводит слова Монтгомери журналист Конор Райан.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брэндон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск.

За «Флориду» единственный гол забил Мэттью Ткачук. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 24 сейва.

После первого матча счёт в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 9 мая в 2:30 по мск.