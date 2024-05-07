Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монтгомери — о 5:1: уверенность «Бостона» вышла на другой уровень

Монтгомери — о 5:1: уверенность «Бостона» вышла на другой уровень
Комментарии

Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери после крупной победы в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:1) поделился ощущениями от психологической составляющей сегодня успеха его команды.

«Думаю, что наша уверенность вышла на другой уровень», — приводит слова Монтгомери журналист Конор Райан.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брэндон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск.

За «Флориду» единственный гол забил Мэттью Ткачук. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 24 сейва.

После первого матча счёт в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 9 мая в 2:30 по мск.

Материалы по теме
Сенсация в НХЛ! Клуб Бобровского уже назвали фаворитом плей-офф, а их разорвали за 7 минут
Видео
Сенсация в НХЛ! Клуб Бобровского уже назвали фаворитом плей-офф, а их разорвали за 7 минут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android