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Морис: «Флорида» исправит большую часть того, что сегодня нам не понравилось

Морис: «Флорида» исправит большую часть того, что сегодня нам не понравилось
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после крупного поражения в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:5) выразил уверенность, что его команда в дальнейшем сможет исправить ситуацию с качеством своей игры.

«Думаю, мы сможем исправить большую часть того, что нам не понравилось», — приводит слова Мориса журналист Джемисон Олив.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брэндон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск.

За «Флориду» единственный гол забил Мэттью Ткачук. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 24 сейва.

После первого матча счёт в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 9 мая, начало в 2:30 мск.

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