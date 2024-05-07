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Новый рекордсмен «Флориды» прокомментировал крупное поражение в матче с «Бостоном»

Новый рекордсмен «Флориды» прокомментировал крупное поражение в матче с «Бостоном»
Мэттью Ткачук
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук после крупного поражения в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:5) подвёл краткие итоги провальной встречи для игравшей дома американской команды.

«Они сыграли хорошо. Нам же необходимо изучить всё это и попытаться понять, за счёт чего мы можем стать лучше. Завтра нужно вернуться готовыми двигаться дальше», — приводит слова Ткачука журналист Джемисон Олив.

Нападающий хозяев Ткачук открыл счёт в этом матче. Мэттью набирает очки во всех матчах в нынешнем плей-офф. 26-летний форвард продлил серию с результативными действиями со старта плей-офф до шести матчей, благодаря чему установил новый рекорд «Флориды» в розыгрышах Кубка Стэнли.

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