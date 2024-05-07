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«Менеджер не мог дозвониться». Русский вратарь «Сан-Хосе» о своём вызове в основной состав

«Менеджер не мог дозвониться». Русский вратарь «Сан-Хосе» о своём вызове в основной состав
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Вратарь системы «Сан-Хосе Шаркс» Георгий Романов рассказал о своём вызове в основной состав «акул».

— Как узнали о вызове в основу «Шаркс»?

— Мне позвонил генеральный менеджер команды АХЛ вечером. Он не мог дозвониться, потому что у меня телефон был на беззвучном режиме, потом моей жене позвонил Даня Гущин и сказал, чтобы я ответил. Потом я взял трубку и узнал, что меня вызывают в НХЛ, следующим утром я лечу с командой на выезд.

— Какова атмосфера в команде, которая уже доигрывает сезон и выше последнего места подняться не сможет?

— Все ребята настроены, хорошая атмосфера в команде, потому что много было молодых парней. Им надо было заработать либо новый контракт, либо место в команде на будущий сезон, надо было оставаться в форме, была мотивация хорошо играть. Все напутствия говорил главный тренер, пару раз выступал Микаэль Гранлунд — но такое есть в каждой команде, один из лидеров говорит напутственные слова, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Георгием Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Дебют при 1:8? Я был спокоен». Интервью с уникальным русским вратарём НХЛ
Эксклюзив
«Дебют при 1:8? Я был спокоен». Интервью с уникальным русским вратарём НХЛ
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