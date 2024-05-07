Третьяк: по стилю игры Плешкова сложно сравнить со звёздными российскими вратарями

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высоко оценил успешную игру голкипера сборной «Россия 25» Артемия Плешкова в рамках Большого тура.

«Артемий — уникальный вратарь. Его игра впечатляет. По стилю игры Плешкова сложно сравнить с другими звёздными российскими вратарями, что искренне радует. Это очередной показатель того, что Россия продолжает готовить талантливые кадры, что наша тренерская школа вратарей является одной из лучших в мире, если не лучшей. Плешков — ещё одна наша восходящая звезда. Желаю ему удачи в его карьере, для него всё только начинается», — цитирует Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» обыграла сборную Казахстана — 1:0 и разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0. Вчера, 6 мая, в Омске Плешков провёл за команду третий «сухой» матч подряд (4:0 со сборной Беларуси).