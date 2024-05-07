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«Жалко Заварухина». Защитник «Трактора» — о смене главного тренера челябинского клуба

«Жалко Заварухина». Защитник «Трактора» — о смене главного тренера челябинского клуба
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Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал смену главного тренера челябинского клуба. Напомним, на этом посту Алексея Заварухина сменил канадский специалист Бенуа Гру.

«Ребята из сборной, которые с ним работали, сказали, что Гру хороший специалист, системный тренер. С одной стороны, Алексея Борисовича Заварухина жалко. Он хороший человек, свой, челябинский. Мне кажется, это решение принимали скрепя сердце. Но если руководители приняли такой путь развития, то мы, как солдаты, должны подчиняться, верить в эту идею и идти вместе к одной цели.

Для меня это первый опыт работы с англоязычным тренером. В «Тракторе» был иностранец Петерис Скудра, но он хорошо говорил по-русски. Да, это будет интересный опыт», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

56-летний Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады. Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта».

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