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Россияне не вошли в список главных претендентов на «Конн Смайт» по версии ESPN

Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN представил список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Список составлялся после первого раунда Кубка Стэнли — 2024 в результате опроса представителей лиги.

Так, главными претендентами являются: вратарь «Бостон Брюинз» Джереми Свейман, форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге, защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар и форвард «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис.

Российские игроки в предварительный список главных претендентов не попали. Сергея Бобровского («Флорида»), Александра Георгиева, Валерия Ничушкина («Колорадо Эвеланш») и Игоря Шестёркина («Рейнджерс») отметили лишь в категории «Необходимо прибавить в игре».