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Старченко: доморощенные казахстанские хоккеисты, в отличие от легионеров, бьются за страну

Старченко: доморощенные казахстанские хоккеисты, в отличие от легионеров, бьются за страну
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Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко рассказал, в чём преимущество доморощенных хоккеистов национальной команды, в отличие от натурализованных игроков.

«Ребята все свои, все понимают, за кого играют, за что играют, что они выступают за честь страны. Так что разница с натурализованными в том, что доморощенные хоккеисты выходят и бьются за страну.

Было бы интересно выиграть на чемпионате мира у всех соперников. Будем выходить на каждый матч брать очки. Безусловно, для многих ребят прошлогодний турнир — это опыт. Они уже знают, какой уровень хоккея там будет, к чему готовиться», — цитирует Старченко ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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