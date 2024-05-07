The Athletic назвал главного претендента на Кубок Стэнли после первого раунда плей-офф

Журналисты североамериканского сайта The Athletic назвали главного претендента на Кубок Стэнли после первого раунда плей-офф. Им стал «Даллас Старз» с вероятностью в 31,3%. Перед плей-офф шансы «звёзд» оценивались в 40,6%.

Топ-5 претендентов на Кубок Стэнли по версии The Athletic:

1. «Даллас Старз», 31,3% (перед плей-офф — 40,6%).

2. «Эдмонтон Ойлерз», 18,8% (3,1%).

3. «Флорида Пантерз», 18,8% (3,1%).

4. «Колорадо Эвеланш», 15,6% (12,5%).

5. «Нью-Йорк Рейнджерс», 9,4% (12,5%).

Напомним, в полуфиналах конференции проходят следующие серии: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (0-1), «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» (1-0), «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» (0-0), «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» (0-0).