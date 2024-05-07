Толчинский считает форварда «Авангарда» Ткачёва самым ценным игроком сезона в КХЛ

Нападающий сборной «Россия 25» и СКА Сергей Толчинский считает нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва самым ценным игроком прошедшего сезона КХЛ.

— Что касается MVP, то я считаю, что этого звания заслуживает Ткачёв.

— Почему не Гусев?

— Гусь провёл шикарный сезон, побил рекорд по очкам. Но показалось, что Ткачёв, когда у его команды были игры с серьёзными соперниками, больше приносил своими действиями пользы клубу, а не только набирал очки. Он был более заметен. У Гусева мастерство, конечно, невероятное, его может быть не видно на площадке всю игру, а в статистику заглянешь — четыре очка за матч. А Ткача на льду всегда видно, — сказал Толчинский в интервью «Известиям».

Ранее КХЛ представила номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2023/2024. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали нападающие Рид Буше и Владимир Ткачёв из «Авангарда», а также Никита Гусев из московского «Динамо».