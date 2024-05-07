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Крикунов: приглашение Ротенберга на инаугурацию Путина говорит о высоком статусе хоккея

Крикунов: приглашение Ротенберга на инаугурацию Путина говорит о высоком статусе хоккея
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил приглашение наставника СКА и «России 25» Романа Ротенберга на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина.

«То, что Романа пригласили, говорит о высоком статусе как его самого, так и важности нашего хоккея. Очень важно, что Роман Борисович поедет на это важнейшее мероприятие в хорошем настроении после трёх побед сборной над командами Казахстана и Беларуси. Хоккей продолжает развиваться и завоёвывать огромный авторитет. И неважно, что в настоящий момент наша страна не участвует в чемпионате мира. Статус России всегда был высоким, и у меня нет сомнения: когда наша страна вернётся на международную арену, мы быстро завоюем лидирующие позиции», — заявил Крикунов.

Напомним, вчера, 6 мая, в Омске на состоялся матч в рамках Большого тура между сборной Беларуси и «Россией 25». Победу со счётом 4:0 одержала российская команда.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

В прошлом матче между сборными на турнире в Астане «Россия 25» разгромила белорусскую команду со счётом 6:0.

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