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Козырев, Никитин и Разин — номинанты на приз «Лучшему тренеру» КХЛ

Козырев, Никитин и Разин — номинанты на приз «Лучшему тренеру» КХЛ
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Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/2024. Ими стали Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

В свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера Козырев вместе с «Северсталью» вышел в плей-офф с пятого места Западной конференции.

В прошедшем сезоне Никитин стал третьим тренером, сыгравшим в четырёх финалах Кубка Гагарина, третьим тренером по победам в плей-офф, а «Локомотив» впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина.

В свой восьмой сезон в КХЛ Разин впервые смог одержать победу в серии плей-офф, первую победу в седьмом матче, а затем привёл «Металлург» к третьему Кубку Гагарина.

Напомним, церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.

Ранее Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2023/2024.

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