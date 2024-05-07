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«Барыс» сообщил об уходе нападающего Шестакова

«Барыс» сообщил об уходе нападающего Шестакова
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«Барыс» сообщает, что нападающий Аркадий Шестаков продолжит карьеру в другом клубе.

29-летний Шестаков перешёл в «Барыс» после чемпионата мира 2019 года в первом дивизионе. С тех пор нападающий отдал «Барысу» пять лет. В прошедшем сезоне Аркадий сыграл все 68 матчей регулярного чемпионата и заработал 25 (15+10) очков, что стало для него лучшим результатом в карьере.

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Шестаков провёл 284 матча, в которых забросил 38 шайб и отдал 30 результативных передач с показателем полезности «-49» и 116 минутами штрафа.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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