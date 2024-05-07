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The Athletic назвал Макдэвида главным претендентом на приз самому ценному игроку плей-офф

The Athletic назвал Макдэвида главным претендентом на приз самому ценному игроку плей-офф
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Журналисты североамериканского сайта The Athletic назвали главного претендента на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Им стал капитан «Эдионтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Напомним, 27-летний нападающий «нефтяников» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли провёл пять матчей, в которых набрал 12 (1+11) результативных баллов.

Топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic выглядит так:

1. Коннор Макдэвид (н), «Эдионтон Ойлерз».
2. Джейк Эттингер (в), «Даллас Старз».
3. Уайатт Джонстон (н), «Даллас Старз».
4. Натан Маккиннон (н), «Колорадо Эвеланш».
5. Мэттью Ткачук (н), «Флорида Пантерз».

Ранее журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN представил список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи».

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