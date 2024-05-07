«Руководство не видит перспектив с Заварухиным». Канарейкин — о смене тренера «Трактора»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил смену главного тренера «Трактора». Напомним, на этом посту Алексея Заварухина сменил канадский специалист Бенуа Гру.

«Хотелось бы, чтобы лига пополнялась качественными специалистами, если иностранные. Поэтому говорить об этом я что-либо не могу, я не имею информации об этом тренере, а выбор сделан руководством «Трактора», значит, что-то не устраивало, они не видели перспектив развития в следующем сезоне с Заварухиным.

Как я оценю работу Заварухина в прошлом сезоне? Сезон, как он принял команду, получился хороший. Что касается результата, тоже. Для «Трактора» это шаг вперёд», — цитирует Канарейкина «ВсёПроСпорт».

56-летний Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады. Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта».