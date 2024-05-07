Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Руководство не видит перспектив с Заварухиным». Канарейкин — о смене тренера «Трактора»

«Руководство не видит перспектив с Заварухиным». Канарейкин — о смене тренера «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил смену главного тренера «Трактора». Напомним, на этом посту Алексея Заварухина сменил канадский специалист Бенуа Гру.

«Хотелось бы, чтобы лига пополнялась качественными специалистами, если иностранные. Поэтому говорить об этом я что-либо не могу, я не имею информации об этом тренере, а выбор сделан руководством «Трактора», значит, что-то не устраивало, они не видели перспектив развития в следующем сезоне с Заварухиным.

Как я оценю работу Заварухина в прошлом сезоне? Сезон, как он принял команду, получился хороший. Что касается результата, тоже. Для «Трактора» это шаг вперёд», — цитирует Канарейкина «ВсёПроСпорт».

56-летний Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады. Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта».

Материалы по теме
«Жалко Заварухина». Защитник «Трактора» — о смене главного тренера челябинского клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android