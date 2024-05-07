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Олимпийский чемпион ответил, может ли Плешков переиграть Серебрякова в СКА

Олимпийский чемпион ответил, может ли Плешков переиграть Серебрякова в СКА
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Олимпийский чемпион, тренер и вратарь сборной СССР Александр Пашков ответил на вопрос, может ли голкипер Артемий Плешков переиграть Никиту Серебрякова в СКА.

— Плешков — молодой вратарь, едва перешагнул 20-летний рубеж. Понятно, что нужно делать поправку на уровень турнира, на то, что сборные Беларуси и Казахстана играют против нас не в оптимальных составах. Но без таланта и мастерства три кряду матча «на ноль» вратарю не выиграть даже во дворе.

— Плешков может переиграть Серебрякова в СКА?

— Спорный вопрос, зависит от массы факторов. В предстоящем сезоне для Плешкова, как для любого растущего вратаря, самое главное — игровая практика. Без неё никого не переиграешь, — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» обыграла сборную Казахстана — 1:0 и разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0. Вчера, 6 мая, в Омске Плешков провёл за команду третий «сухой» матч подряд (4:0 со сборной Беларуси).

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