Журналист: не вижу Самсонова в «Торонто», если только он не согласится быть явным дублёром

Журналист Джастин Борн в статье на сайте Sportsnet оценил будущее российского вратаря Ильи Самсонова в «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, действующее соглашение игрока с канадским клубом истекает этим летом.

«Временами Самсонов был в порядке, в том смысле, что на него нельзя указать пальцем и сказать: «Вот почему «Лифс» проиграли». Но в этом сезоне едва ли было несколько игр, на которые можно было бы указать и назвать Самсонова первым номером, за исключением тех самых матчей в плей-офф. Я не вижу никакого способа оставить Илью в «Торонто», только если он не согласится на роль явного дублёра с дешёвым контрактом», — сказано в статье.

Ранее Самсонов подвёл итоги сезона и оценил победную шайбу нападающего Давида Пастрняка в овертайме седьмого матча серии с «Бостоном» (2:1 ОТ).