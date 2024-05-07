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Нападающие «Металлурга» Зернов и Канцеров перенесли операции

Нападающие «Металлурга» Зернов и Канцеров перенесли операции
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Нападающие «Металлурга» Денис Зернов и Роман Канцеров перенесли операции, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 28-летний Зернов стал лучшим снайпером прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина. На его счету 12 заброшенных шайб и две результативные передачи в 23 матчах плей-офф.

19-летний Канцеров в прошедшем сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 28 очков — забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+6». Форвард стал седьмым бомбардиром плей-офф, набрав 13 очков.

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).

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