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Экс-нападающий «Нефтехимика» Бикмуллин подписал контракт с «Ладой»

Экс-нападающий «Нефтехимика» Бикмуллин подписал контракт с «Ладой»
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«Лада» заключила односторонний контракт на два сезона с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Бикмуллин – воспитанник нижнекамского хоккея, свою профессиональную карьеру он начал в 2014 году в молодёжной команде «Реактор», в составе которой в дальнейшем стал серебряным (2017) и бронзовым (2018) призёром МХЛ. В минувшем сезоне Рафаэль сыграл за нижнекамцев в регулярном чемпионате КХЛ 35 матчей и набрал 8 (4+4) баллов за результативность. Всего в Континентальной хоккейной лиге Бикмуллин провёл 251 игру и заработал 69 (36+33) очков.

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счётом 1-4. Регулярный сезон подопечные Олега Браташа закончили на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 78 очков.

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